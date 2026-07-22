 
Культура

Российский книжный союз подарил 2200 изданий псковским сельским библиотекам

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Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова получила в дар от Российского книжного союза 2200 книг, предназначенных для комплектования фондов сельских библиотек Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культуры региона. 

Фото: министерство культуры Псковской области

Передача изданий состоялась в рамках X Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» и при участии АНО «Миллион книг».

Ассортимент полученной литературы отличается широким тематическим разнообразием: в него вошли детские книги, издания о современной Москве, труды по искусству, истории, а также книги, посвящённые Великой Отечественной войне. Все они выпущены в последние годы.

Среди даров – книга известного педагога и писателя Елены Ульевой «Как подружиться с книгами», а также яркое издание С. Водолазькой «Ну, погоди! Волк и заяц выбирают спорт».

Значительная часть поступивших книг выпущена в рамках издательской программы правительства Москвы. Это познавательные издания о Москве и её истории, книги о культуре и архитектуре столицы, издания для семейного чтения и развития интереса к литературе. Среди них – научно-популярные, историко-культурные и иллюстрированные издания, в том числе альбомы, посвящённые истории Москвы, Великой Отечественной войне, архитектуре и культурному наследию столицы.

«Поступление новой партии книг позволит значительно обновить фонды сельских библиотек региона и сделать лучшие современные издания доступными для жителей отдалённых населённых пунктов Псковской области», - отметили в министерстве.
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