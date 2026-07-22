Псковичей приглашают в массовку проекта в стиле 60–70-х

Для массовки масштабного проекта в стиле 60–70‑х ищут 30 молодых людей в возрасте 18-27 лет из творческих коллективов региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Для участия в массовке нужен костюм в стиле 60–70‑х (свой или из костюмерной коллектива), а также готовность 15 минут в час отыгрывать городские сюжеты (например, прыгать на скакалке, изображать шумную компанию, просить автографы).

Репетиция состоится 29 июля в 17:00 на набережной реки Великой (спуск с улицы Георгиевской). Мероприятие пройдёт 31 июля (17:00–22:00), 1 августа (13:00–20:00) и 2 августа (13:00–17:00).

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