 
Культура

Мировые хиты на четырех языках прозвучат на террасе псковского отеля «Покровский»

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Ансамбль «Экспромт-квинтет» и заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов выступят на летнем концерте на террасе отеля «Покровский» в Пскове 14 августа. На площадке прозвучат знаменитые романсы и и мировые хиты на четырех языках, а также развернется музыкально-литературная программа, в которой прозвучат истории любви великих людей, стихи и произведения, ставшие классикой, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фотографии: «Покровский»

Солист вечера — Альберт Жалилов, известный баритон, заслуженный артист Республики Татарстан. В сопровождении петербургского ансамбля «Экспромт-квинтет» он представит программу, в которой переплетаются музыка, литература и судьбы великих людей.

В этот вечер прозвучат романсы и мировые хиты: «История любви», «Любовь нас выбирает», Por una cabeza, Les Champs-Élysées, Strangers in the Night и многие другие произведения на четырех языках.

Особой частью программы станут письма и признания в любви Вольфганга Амадея Моцарта, Александра Пушкина, Наполеона Бонапарта, Людвига ван Бетховена, а также стихи Иосифа Бродского, Михаила Лермонтова и Давида Самойлова.

«Уютная терраса отеля «Покровский». Живая музыка. Атмосфера летнего вечера в историческом центре Пскова. Друзья, проведите летний вечер под открытым небом в атмосфере музыки, поэзии и великих историй о любви», — комментируют организаторы.

Концерт «Истории любви» начнется в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке. Количество мест ограничено.

18+

Реклама. ООО «Покровский». ИНН 6027197108. Erid: 2SDnjbrG6pB

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