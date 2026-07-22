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Шедевры русской органной и вокальной музыки прозвучат в Пскове

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Концерт органно-вокальной музыки из цикла «Духовное и земное в русской музыке» состоится в субботу, 25 июля, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: свящ. Сергей Альхименок
настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

На концерте выступят Майя Мокрецова (орган), студентка 5 курса кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов и Ольга Самойленко (сопрано), выпускница Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки в по специальности «Академический вокал», лауреат и дипломант международных вокальных конкурсов. 

В программе концерта прозвучат известные вокальные и органные произведения Александра Варламова, Владимира Одоевского, Вячеслава Каратыгина, Александра Гречанинова, Кирилла Молчанова, Микаэла Таривердиева, Валерия Кикты, Олега Янченко, Алексея Рыбникова и Эдуарда Кипрского. Этот концерт можно охарактеризовать как панораму отечественной камерно-вокальной и органной музыки, охватывающую четыре столетия. Главная идея программы — диалог русской музыкальной классики, духовных традиций и киномузыки советской и современной эпохи.  

Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

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