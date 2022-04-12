Культура

Проект по сохранению Дома Родзянко в Усвятах согласовал комитет по охране ОКН

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения XIX века Дома Родзянко в Усвятах прошла согласование в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. Об этом сообщил глава Усвятского района Дмитрий Петров.

Фото: страница Дмитрия Петрова в социальной сети «ВКонтакте»

«Хочу поделиться с вами хорошей новостью! Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом Родзянко" XIX века разработана и прошла согласование в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области», - написал Дмитрий Петров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Следующим этапом, по его словам, станет поиск источников финансирования для проведения ремонтных работ.