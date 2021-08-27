Общество

Губернатор прокомментировал перспективы ремонта Дома Родзянко в Усвятах

Администрация Псковской области получила средства на ремонт замка в Усвятах. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время визита в Усвяты сегодня, 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Средства на ремонт замка выделили. В этом году надо уже подготовить проект. Главное, чтобы подрядчик оказался хороший. Берите пример с Гдова и Острова», - сказал глава региона.

Губернатор акцентировал внимание на том, что необходимо тщательно продумать, что можно благоустроить на 50 миллионов рублей.

«Провести сюда освещение, поставить скамейки, отремонтировать дом Родзянко - нужно сделать все, чтобы замок стал новой туристической и экономической точкой региона», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор поддержал идею Александра Козловского сделать замок более привлекательным внешне и поручил провести внешнее освещение, уложившись в 5 миллионов рублей.

Глава Усвятского района Дмитрий Петров попросил в рамках благоустройства рассмотреть вопрос расчистки озера, которое не проводилось на протяжении 5 лет.