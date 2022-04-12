Культура

Псковский цирк с размахом отметит свое 55-летие

Народный коллектив студия циркового искусства «Псковский цирк» в ближайшие выходные отметит 55 лет со дня основания. Праздник пройдет с размахом, псковичей приглашают на два юбилейных представления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: группа Псковского цирка в соцсети «ВКонтакте»

Концерты пройдут на сцене Городского культурного центра (площадь Победы, 1). Во всемирный день цирка, 16 апреля, юбилейное представление начнется в 16:00. В воскресенье, 17 апреля, концерт «Да здравствует цирк!» состоится в 12:00. Билеты можно приобрести онлайн, на сайте и в кассе ГКЦ.

Зрители увидят самые красочные и блистательные номера в исполнении артистов «Псковского цирка» и их специальных гостей – цирка «Пилигрим» из города Павловский Посад, цирка «Весар» из Архангельска, а также артистов кафедры циркового искусства Тверского колледжа культуры. Кроме того, коллектив Псковского цирка представит новые номера.

В Пскове цирк появился в 1967 году на базе Дома культуры строителей (ныне Городской культурный центр). Творческий коллектив «Циркачонок» был создан в 1984 году. В 1997 году ему было присвоено звание «Образцовый самодеятельный коллектив». В 2018 году он был переименован в «Псковский цирк». Сегодня в нем занимаются более 90 человек. Основной состав труппы – 32 человека.

Псковский цирк ежегодно участвует в международных, всероссийских фестивалях-конкурсах и завоевывает высокие награды. В 2021 году коллектив стал лауреатом I степени на Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов в Перми. В 2022 году артисты Псковского цирка стали лауреатами и дипломантами XIV Межрегионального фестиваля любительских цирковых коллективов «Праздник нашего детства». Народный коллектив студии циркового искусства также вошел в число 60 финалистов I этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы». Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Культура».

Псковский цирк - это уникальный коллектив в своем жанре в Псковской области. Основателем, режиссером и художественным руководителем студии является обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Ирина Михайлова.