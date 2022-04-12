Культура

В усадьбе Пушкина расскажут, что было в приходивших поэту посылках

Вебинар «Библиотека А.С. Пушкина в Михайловском» анонсируют сегодня Государственный музей-заповедник «Михайловское» и Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (Москва). Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, лекцию прочтет Юлия Узенева, кандидат исторических наук, хранитель мемориальной усадьбы поэта.

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к «Евгению Онегину» (из фондов «Михайловского»)

Основа книжного собрания, о котором пойдет речь, сложилась в годы так называемой северной ссылки Пушкина, — подчеркивает Юлия Узенева. И рассказывает, что «ссылочный невольник» (так сам Пушкин называет себя в письме Казначееву из Одессы, в мае 1824 года) часто обращался к друзьям с просьбой прислать ему то или иное издание и почти с каждой почтой получал от них книжные посылки.

Отмечая тематическое разнообразие михайловской библиотеки Пушкина, лектор среди прочего ссылается на записки тригорского соседа и приятеля поэта Алексея Вульфа, где под датой «16 сентября» есть описание рабочего стола Александра Сергеевича: «…На нем лежали Montesquieu с "Bibliothèque de campagne» и «Журналом Петра I", виден был также Alfieri, ежемесячники Карамзина и изъяснение снов, скрывшееся в полдюжине альманахов».

В библиотеке поэта в деревенском имении были различные справочные издания, книги по теории и истории литературы, и литературная критика, исторические труды и современная периодика.

«Знакомство с библиотекой Пушкина позволяет нам глубже узнать о его мыслях, интересах и настроении, понять его творчество не только в годы ссылки, но и в последующие периоды, дает возможность проникнуть во внутренний мир и в творческую лабораторию величайшего русского поэта», — подвела итог хранитель.

В музее напомнили, что Институт имени Пушкина занимается проблемами преподавания русского языка как иностранного и популяризацией отечественной культуры и литературы за рубежом. Виртуальное представительство Пушкинского заповедника на базе этого ведущего российского учебного и научного заведения работает уже три года, с марта 2019-го.

За это время сотрудники «Михайловского» подготовили и провели здесь, в рамках интернет-проекта «А. С. Пушкин и феномен русской классики», более десяти встреч со слушателями. Для вебинаров в музее выбирали самые разные темы — от семейственных преданий пушкинского рода, своеобразно отраженных в неоконченном романе «Арап Петра Великого», до современной истории музея на примере проекта «Хлебное место» — победителя IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел».

Вебинар «Библиотека А. С. Пушкина в Михайловском» сегодня начнут в 16.00 по московскому времени. Для того чтобы стать его участником, достаточно просто зарегистрироваться на портале «Образование на русском». В музее особо отмечают уникальность слушательской аудитории, которую собирают вебинары на портале Института русского языка: это люди, которым интересна история нашей страны в самых разнообразных её проявлениях, в том числе многочисленные преподаватели-русисты и студенты, увлеченные русской культурой из многих и многих стран мира.

Основа библиотеки А. С. Пушкина стала закладываться в период михайловской ссылки. Михайловская библиотека поэта почти столь же разнообразна по своему составу, как и пушкинская библиотека в целом. В ней были книги по теории и истории литературы, литературная критика, исторические труды, различные справочные издания, современная Пушкину периодическая печать. Поэт жадно собирал книги. Знакомство с книгами библиотеки Пушкина позволяет нам глубже узнать о его мыслях, интересах и настроении, понять его творчество не только в годы ссылки, но и в последующие периоды, дает возможность проникнуть во внутренний мир и в творческую лабораторию величайшего русского поэта.

Лектор – Узенева Юлия Николаевна к.и.н., хранитель музея-усадьбы «Михайловское» (Пушкинский заповедник).

Вебинар ведёт научный руководитель проекта «А. С. Пушкин и феномен русской классики» – Эльмира Маратовна Афанасьева, д.филол.н., литературовед, руководитель Пушкинских проектов Института Пушкина.

Для записи на вебинар и его просмотра необходимо войти в свой аккаунт (или зарегистрироваться) на портале «Образование на русском». При подключении к вебинару с компьютера необходимо «Войти с использованием звука компьютера», а при подключении с телефона – нажать на значок микрофона, а затем «Вызов через Интернет». Код доступа 171798.

Речь на занятии пройдет не только о продвижении Пушкина по служебной лестнице (как известно, поэт, не стремился сделать военную или гражданскую государственную карьеру и какими-то особенными достижениями на служебном поприще не отличился, избрав взамен такой судьбы иной, творческий, путь). Куда более значимо, — считает Эдуард Узенев, — насколько серьезную роль гражданская служба Пушкина сыграла в формировании его мировоззрения, его взглядов на исторический путь России.

В музее напомнили, что Институт имени Пушкина занимается проблемами преподавания русского языка как иностранного и популяризацией отечественной культуры и литературы за рубежом. Виртуальное представительство Пушкинского заповедника на базе этого ведущего российского учебного и научного заведения работает с марта 2019 года. За это время сотрудники «Михайловского» подготовили и провели здесь, в рамках интернет-проекта «А. С. Пушкин и феномен русской классики», десять встреч со слушателями.

Для вебинаров в музее выбирали самые разные темы — от семейственных преданий пушкинского рода, своеобразно отраженных в неоконченном романе «Арап Петра Великого», до современной истории музея на примере проекта «Хлебное место» — победителя IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел».

Разговор о гражданской службе Пушкина 24 февраля начнут в 16.00 по московскому времени. Для того чтобы стать его участником, достаточно просто зарегистрироваться на портале «Образование на русском». В музее особо отмечают уникальность слушательской аудитории, которую собирают вебинары на портале Института русского языка: это люди, которым интересна история нашей страны в самых разнообразных ее проявлениях, в том числе многочисленные преподаватели-русисты и студенты, увлеченные русской культурой из многих и многих стран мира.