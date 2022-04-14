Культура

Выставка в честь столетия реставратора Елены Морозкиной открылась в Псковской области

В пятницу, 15 апреля, в доме купца Белянина, входящего в состав Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, открылась выставка «…Весенний ветер под Изборском», посвященная 100–летию со дня рождения архитектора-реставратора, художника, поэта Елены Морозкиной. Как сообщает телеграм-канал «Архивный документ», Государственный архив Псковской области помогал в формировании экспозиции этой выставки. В ее состав вошли фотографии, копии рукописей и графики, архивные документы.

«Государственный архив Псковской области хранит ее личные документы, как подлинники, так и копии, рукописи Елены Николаевны Морозкиной, стихи, дневники, воспоминания, документы профессиональной деятельности», - отметила на церемонии открытия заместитель руководителя архива Валерия Волкова.

Выставку условно можно разделить на несколько тематических блоков: детство и юность, Великая Отечественная война, послевоенные годы и годы жизни на Псковщине.

«О судьбе этой прекрасной женщины рассказывают не только ее работы, но и ее воспоминания. В них она предстает хрупкой, нежной. Например, среди материалов экспозиции можно увидеть фотографию Константина Ковцуняка – одноклассника Елены Николаевны. В воспоминаниях она писала: «Это была моя первая, настоящая любовь, столь великая, что казалось, я её не вынесу». Константин погиб на фронте в 1942 году под Сталинградом.

В послевоенные годы в ее жизни появилась еще одна любовь – уникальные псковские памятники церковного зодчества. Это именно благодаря энергии и настойчивости Елены Николаевны удалось сохранить ярчайший ансамбль Крыпецкого монастыря в те дни, когда уже было принято решение о его сносе», - отмечается в сообщении.

Выставка работает по адресу: Печорский район, Изборск, ул.Печорская, 39.

Стать гостем можно ежедневно с 10.00 до 17.00.