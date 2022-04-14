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Культура

Выставка «Хлеб и камень» петербургской художницы пройдет в Пскове

17.04.2022 18:52|ПсковКомментариев: 0

Открытие выставки «Хлеб и камень» петербургской художницы Натальи Ухналевой состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 19 апреля в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Изображение: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова

«Хлеб и камень… Почему хлеб? Почему камень? Закономерно сопоставление и противопоставление камня и хлеба. Они, действительно, внешне бывают похожи друг на друга, но по существу – антиподы. Но если возможно претворение камня в хлеб, как говорится в священном писании, не значит ли это, что в камне содержится потенциал жизни. Камень и хлеб связаны родством. У них одна фактура жизни. Вместе они образуют фундамент цивилизации», – рассказали организаторы мероприятия.

Наталья Ухналева родилась в 1964 году, в 1990-м окончила архитектурный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Работала архитектором, занималась преподавательской деятельностью, сотрудничала с дизайнерскими студиями, реставрационными мастерскими, издательствами, занималась иконописью. С 2013 года выставляет свои живописные и графические работы.

Выставка будет работать до 15 мая в лестничном пространстве библиотеки.

Теги: #библиотека #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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