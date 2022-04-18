Культура

Организаторы «Западных ворот» в Пскове планируют заложить новую традицию

Фестиваль «Западные ворота» в Пскове в этом году будет стартовать с кинолент, снятых на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На рабочей встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем комитета по культуре Ольгой Тимофеевой ключевые проекты сферы культуры и мероприятия событийного календаря предстоящего сезона. Речь шла, в том числе, о крупнейших мероприятиях событийной повестки. В частности, Михаил Ведерников и Ольга Тимофеева обсудили детали подготовки кинофестиваля «Западные ворота», который пройдет в регионе в начале июля.

Всего в программу войдут шесть новых российских картин. Председатель регионального комитета по культуре рассказала, что организаторы мероприятия хотят заложить новую традицию — стартовать кинофестиваль будет с кинолент, снятых на территории Псковской области. Планируется, что в этом году фестиваль откроет премьерный показ фильма «Плакать нельзя» (продюсер Вадим Быркин). Еще одной новинкой станет учреждение отдельной номинации, когда зрители сами будут определять лучший фильм кинопоказа.