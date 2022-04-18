Культура

Открытие Каверинской библиотеки в «Доме губернатора» в Пскове перенесли на июнь

Открытие областной библиотеки для детей и юношества имени Вениамина Каверина в здании «Дома губернатора» XIX века в Пскове перенесли на июнь. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Сегодня, 19 апреля, в Пскове стартуют VIII Каверинские чтения, посвященные 120-летию писателя Вениамина Каверина и 20-летию Музея романа «Два капитана». Чтения планировалось начать с открытия библиотеки в «Доме губернатора», но, как пояснила Ольга Тимофеева, учреждение откроет свои двери для посетителей только 1 июня.

«Произошли бюрократические трудности, сейчас оформляется договор безвозмездного пользования, поэтому пришлось перенести дату открытия библиотеки, предположительно, на 1 июня», - рассказала глава профильного комитета.

Напомним, работы на объекте культурного наследия регионального значения «Дом губернатора» XIX века (Октябрьский проспект, 7А) велись с 2019 года. Их приняли в сентябре 2020 года.