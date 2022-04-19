Культура

Пояса шаманов смогут увидеть псковичи в Приказной палате с 21 апреля

Выставка Российского этнографического музея откроется в Приказной палате Псковского кремля 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Фото: Российский этнографический музей

Более 500 поясов народов России покажет музей на выставке «Пояс в культуре этноса». «Гордостью этнографического музея по праву считается собрание народных костюмов XVIII-ХХ веков, а неотъемлемой частью любого костюма является пояс», – отметили в учреждении.

Посетители смогут увидеть пояса из разных уголков России и соседних территорий, которые были изготовлены в период с XIX по конец XX века. Это пояса из Белоруссии, Грузии, Кавказа, Средней Азии, Литвы, Латвии, пояса всех восточных славян Европы – румынские, болгарские, сербские, македонские, пояса Поволжья, сибирские пояса (эвенки), пояса шаманов, мордовские и многие другие.

«Каждый из них являет собой результат творчества безымянного мастера, который руководствовался, прежде всего, традициями своего народа, своей местности», – отметили в музее.

Выставка будет работать с 21 апреля по 22 июня в Приказной палате Псковского кремля. Посетить ее можно во вторник – воскресенье c 11:00 до 18:00. Стоимость билета составит 200 рублей для взрослых и 150 рублей для льготной категории жителей.