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Культура

Вадим Нэдик назвал причину неудовлетворительного состояния памятников в Пскове

19.04.2022 14:15|ПсковКомментариев: 0

Председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) назвал причину неудовлетворительного состояния памятников в Пскове.

«Причина такого неудовлетворительного состояния заключается еще и в том, что собственники объектов культурного наследия, пользователи по различным причинам не оказывают должной заботы, надлежащего ухода и содержания, позволяющего наблюдать объект в удовлетворительном состоянии. Причин здесь несколько. Если говорим об учреждениях, предприятиях, которые размещены в объектах культурного наследия, то зачастую это связано с отсутствием необходимого финансирования. Но встречаются, это не редкость, случаи просто бесхозяйного отношения», — поделился Вадим Нэдик.

Председатель областного комитета подчеркнул, что находящиеся в частной собственности объекты культурного наследия пребывают в том состоянии, в котором их купили, в отсутствии какой-либо заботы. «Медленно, но уверенно превращаются в руины», — сказал он.

«Наша основная задача — охрана объектов, контроль за тем, чтобы собственники и пользователи проводили работы по сохранению. Для этого мы выдаем им охранные обязательства, составляем акты технического состояния, определяем сроки, в которые они должны выполнить проектные работы и сами работы. Сроки предоставляем достаточно лояльные — это не дни и не месяцы. Год, например, отводится на разработку проекта, два года — на последующее производство работ. Это достаточно комфортные условия», — заметил Вадим Нэдик.

Он отметил, что вопросы задают комитету, но объекты имеют собственников, причем физических лиц. «А когда подходит срок, объект перепродают», — добавил председатель профильного комитета.

Теги: #псков #архитектура
Источник: Псковская Лента Новостей
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