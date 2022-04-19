Культура

Другой Псков, или Руины древнего города. ФОТОРЕПОРТАЖ

Любой турист, оказавшись в Пскове, может посетить сразу два города. Стоит сделать два шага от Псковского кремля, и впечатленный оборонительными башнями путешественник окажется не в ухоженном городке, а в унылом Руинбурге. Там, на улицах Труда и Герцена его охватит если не депрессия, то глубокое разочарование.

Что делать с руинами объектов культурного наследия? Эксперты считают, что необходимо развивать такие территории комплексно, и тогда подобные памятники станут привлекательными для инвестиций. А, может, их просто снести?..

Пока чиновники, утопая в ворохе дефицитной бумаги, ищут пути для решения неэстетичной проблемы, нам остается только одно — «любоваться» развалинами. Подборка каменных призраков из прошлого — в репортаже Вадима Боченкова.