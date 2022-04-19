Культура

Псков обречен на книжный праздник – вице-президент Ассоциации книгоиздателей России

На протяжении многих лет Ассоциация книгоиздателей России занимается поддержкой и продвижением региональных издательских проектов. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию XVII межрегионального форума «Русский Запад», сообщил вице-президент ассоциации Олег Филимонов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для меня честь присутствовать здесь и участвовать в работе форума. Считаю, что Псков – один из тех городов, в которых обязательно должен происходить книжный фестиваль. Псков просто обречен на подобный книжный праздник. Ведь его культурная история измеряется несколькими веками. Эту инициативу должны поддерживать все, кому дорога российская книга, ее роль в истории культуры», – отметил Олег Филимонов.

По его словам, последние 15 лет издательское дело часто осложняется разными обстоятельствами. Из последних препятствий спикер назвал коронавирус, нехватку бумаги, заторы в типографиях. Однако класс издателей, как отметил Олег Филимонов, не уничтожим. Удивительно и то, что появляются новые представители.

«Как это предпринимателю пришло в голову выпускать книги, чтобы прожить? Этот феномен стоит разобрать отдельно: почему человек вместо помидоров продает книги? Это происходит потому, что книгоиздание – дело жизни, которое мало с чем можно сопоставить. Мы занимаемся тем, что будет жить в веках и пригодится нашим потомкам», – рассказал вице-президент Ассоциации книгоиздателей России.

На мероприятии также присутствовали генеральный директор издательского дома «Книжный мир» Ирина Шакирова, основатель издательства «Красный пароход» Сергей Биговчий, генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Вера Павлова и первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

Напомним, XVII Межрегиональный книжный форум «Русский запад» проходит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова с 19 по 23 апреля. Он проводится ежегодно с 2003 года и объединяет любителей книги и чтения.