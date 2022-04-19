Культура

Организаторы форума «Русский Запад» рассказали, на что копит деньги псковская интеллигенция

Форум «Русский Запад» является ежегодным ярким событием в культурной афише Псковской области. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию XVII межрегионального форума, сообщила первый заместитель председателя комитета по культуре области Вера Алексеева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Если рассуждать о культурной значимости книжного форума для региона, то количество проведенных за годы мероприятий говорит само за себя. Их число близится к второму десятку. Площадка живая, действующая, из года в год к нам приезжают книгоиздатели из разных регионов. Ожидается, что в ближайшие дни форум станет настоящим "муравейником", когда нет возможности пройти через очередь и купить какую-то книгу. В этом году я намерена обязательно преодолеть препятствия и приобрести желаемое. Знаю, что псковичи ждут форум, городская интеллигенция специально откладывает для него деньги», – отметила спикер.

Вера Алексеева выразила уверенность, что и в этом году форум пройдет успешно. «Несмотря на все перипетии судьбы, книжному форуму 2022 года в стенах нашей библиотеки быть», – объявила заместитель председателя регионального комитета по культуре.

На мероприятии также присутствовали генеральный директор издательского дома «Книжный мир» Ирина Шакирова, вице-президент Ассоциации книгоиздателей России Олег Филимонов, основатель издательства «Красный пароход» Сергей Биговчий, генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Вера Павлова.

Напомним, XVII Межрегиональный книжный форум «Русский запад» проходит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова с 19 по 23 апреля. Он проводится ежегодно с 2003 года и объединяет любителей книги и чтения.