Культура

XVII форум «Русский Запад» станет данью памяти Валентина Курбатова

Для организаторов XVII межрегионального форума «Русский Запад» сохранение памяти о писателе Валентине Курбатове является первостепенной задачей. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию форума, сообщила генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени писателя Вера Павлова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это первый "Русский Запад", который пройдет в библиотеке имени Валентина Яковлевича Курбатова. Для нас всех это большое событие и большая честь», – заявила Вера Павлова.

«В 1996 году, когда еще не было интернета, открылся первый форум. В нем принимал участие Валентин Яковлевич Курбатов. Мы подготовили четыре книги, посвященные его творчеству. Сейчас работаем с наследием писателя. Этот прекрасный весенний книжный фестиваль – дань его памяти», – отметил основатель издательства «Красный пароход» Сергей Биговчий.

На мероприятии также присутствовали генеральный директор издательского дома «Книжный мир» Ирина Шакирова, вице-президент Ассоциации книгоиздателей России Олег Филимонов, первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

Напомним, XVII Межрегиональный книжный форум «Русский запад» проходит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова с 19 по 23 апреля. Он проводится ежегодно с 2003 года и объединяет любителей книги и чтения.