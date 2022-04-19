Культура

Фестиваль гусельной музыки пройдет в старообрядческой деревне в Псковской области

В Псковском областном центре народного творчества началась подготовка к областному фестивалю гусельной музыки «Граинская сторона», который пройдет 19 августа в деревне Платишино Красногородского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

«Место фестиваля выбрано не случайно: в Граинской волости в начале XX века жили гусляры-самоучки Е. С. Савельева, И. П. Михайлов, С. М. Михайлов, Т. И. Баринова. По названию деревень, в которых они проживали, созданы этнографические образцы гуслей "Авдоши" и "Мехово". 19 августа деревенские жители празднуют свой престольный праздник — Спас. В этот день на деревенском гулянии будет звучать гусельная музыка, участники и гости фестиваля насладятся чистым воздухом, вкусными яблоками, катанием на лодках по озеру Круглому», – рассказали в областном центре народного творчества.

С положением фестиваля «Граинская сторона» можно ознакомиться здесь.

Деревня Платишино располагается в живописном месте Граинской волости — на берегу Круглого озера. Сохранились артефакты, свидетельствующие, что в XVI веке здесь была платная дорога, отсюда и пошло название деревни. В деревне Платишино есть места, которые будут особенно интересны туристам: часовня Воскресения Христова, частный ботанический сад, в котором насчитывается около 50 различных растений.

Уникальным местом является Музей крестьянского быта на базе сельского клуба, в котором собрано более 3000 единиц предметов быта и культуры старообрядцев. На базе музея проходят интерактивные программы, популяризирующие праздничную обрядовую культуру жителей Граинского края. Это единственное в Псковской области место, которое демонстрирует нрав, быт и традиции старообрядцев.