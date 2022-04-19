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Культура

Житель Новоржевского района снялся в ток-шоу «Привет, Андрей!»

20.04.2022 12:19|ПсковКомментариев: 0

Житель Новоржевского района поучаствовал в вечернем развлекательном ток-шоу, выходящем на федеральном телеканале, «Привет, Андрей!». Об этом сообщает газета «Земля Новоржевская».


Фото: Дмитрий Афанасьев

Житель деревни Веска Выборской волости, исполнитель народных песен Дмитрий Афанасьев рассказал, что приглашение на съемки для него стало полной неожиданностью. «Я даже сначала не поверил, подумал, что меня кто-то разыгрывает. Согласился сразу, когда выяснилось, что это не шутка. Мне все очень понравилось: организация съемок, отношение и Андрея Малахова, и его команды к каждому участнику, доброжелательная атмосфера на площадке. Я смог лично познакомиться с теми исполнителями, с которыми общался в соцсетях или просто слышал их песни», – отметил исполнитель.

Выпуск программы «Привет, Андрей!» с Дмитрием Афанасьевым можно увидеть 23 апреля в 18:00 на канале «Россия-1».

Теги: #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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