Культура

Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» открылся в Пскове

Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» открылся в семнадцатый раз в Псковской областной универсальной библиотеке сегодня, 20 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выступая на открытии, первый председатель комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева зачитала присутствующим приветственный адрес вице-губернатора Веры Емельяновой.

Она назвала проведение книжного форума ключевым культурным событием, ежегодно проходящим в Псковской области, и пожелала участникам наладить конструктивный диалог и развивать сферу книгоиздания.

«Пусть каждый сегодня найдет свою книгу!» - добавила Вера Алексеева.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко поблагодарил организаторов форума и его участников. «Приятно, что традиция живет, собирает людей, дарит эмоции и общение», - сказал он.

Также Виктор Остренко подчеркнул, что сделал для себя вывод: существование книги в бумажном виде зависит от издателей, и пока издание книги ведется, интерес к ней не пропадет. В подарок библиотеке он преподнес книги Николая Гумилева и Фридриха Ницше.

Авторы лучших изданий года во время торжественного открытия фестиваля получили заслуженные награды. Так в номинации «Книга года» лучшей стала книга «Восточное Причудье. Путешествие со смыслом», автором которой стала заместитель директора музея «Ледовое побоище» в Самолве Татьяна Наместникова.

В номинации «Человек книги» лучшей признали директора центральной городской библиотеки Пскова Галину Большакову. Лучшим нравственным изданием стала книга настоятеля храма святого благоверного князя Александр Невского Олега Тэора «Победившие время».

Лучшим литературно-художественным изданием сочли книгу «Есть под небом чудеса» председателя регионального отделения союза писателей России Игоря Смолькина.

Награду за лучшее издание для детей получила автор книги «На неведомых тропинках псковских лесов», поэт, прозаик, кандидат филологических наук Татьяна Рыжова.

Лучшим материалом по истории края стала публикация «Город на горах» доктора филологических наук, профессора Псковского государственного университета Аиды Разумовской. В этой же номинации жюри отметило книгу «Псковская краеведческая фольклористика с XVII века по 1917 год» кандидата филологических наук Надежды Лищенко.

Лучшим изданием по туризму признали серию книг туристско-информационного центра Псковской области о достопримечательностях Псковского края. Серия книг вышла под руководством директора ТИЦ Ларисы Семашко.

В номинации «Лучшее произведение военно-патриотической направленности» жюри присудило победу изданию «Солдаты Победы», выпускаемому под руководством главного редактора Николая Никитенко.

Специальный диплом получил председатель общественного движения краеведения «Невельский край» Игорь Снетков за книгу «Имя им — невельские». За научно-исследовательскую работу по генеалогии специальным дипломом наградили заведующую филиалом музея истории Новоржевского края Марину Пахоменкову за исследование «Дворянство и город Новоржев Псковской губернии в истории России в XVI-XX века».

Также специальный диплом за книгу «Ван дер Беллен» получил руководитель центра гуманитарных программ образовательного центра Сириус Валерий Кузьмин.

Лучшим изданием по истории малой родины стала книга краеведа Валентина Ефимова «По святым местам Стругокрасненской земли».

Специальный диплом за книгу «Поставьте памятник деревне. Краткие энциклопедические описания населенных пунктов Красногордского района» вручили старшему научному сотруднику Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Юрия Кононова и главного библиографа Красногородской районной библиотеки Валентина Иванова.

За многогранность в литературном творчестве награду получил поэт, прозаик, публицист, лит критик, член Союза писателей России, руководитель творческой группы «Рубеж», руководитель южной группы регионального отделения союза писателей Андрей Канавщиков.

Специальным дипломом конкурса отметили публикации по истории Псковского края в электронном журнале «Великие берега» исследователя Сергея Танге.

Завершилась церемония награждения концертом заслуженного деятеля искусств Аркадия Галковского.