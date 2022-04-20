Культура

Допсредства выделят на обустройство концертного зала Невельской ДШИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 20 апреля проинспектировал качество капитального ремонта Детской школы искусств города Невеля. Вместе с ним учреждение дополнительного образования посетили глава муниципалитета Олег Майоров, начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников и профильные специалисты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Ремонтные работы были проведены в прошлом году по национальному проекту «Культура». Федеральные средства — около 28 млн рублей — направлены на капитальный ремонт двух зданий ДШИ. Наиболее масштабные работы выполнены в основном корпусе, сообщила главе региона директор школы Надежда Менделеева. Второй корпус отремонтирован частично.

Губернатор внимательно осмотрел внутренние помещения, фасад здания и обратил внимание на целый ряд дефектов выполнения наружных работ. Надежда Менделеева подтвердила, что после зимы на фасаде, действительно, выявлены недочеты, которые уже устраняются подрядной организацией.

«В какой срок будут устранены все замечания по фасаду?» — спросил Михаил Ведерников.

Подрядчик заверил, что для завершения работ достаточно пары недель, до 1 мая все дефекты будут устранены.

Во время осмотра концертного зала основного здания ДШИ директор Надежда Менделеева пожаловалась на отсутствие сценической мебели, специализированной звуковой и световой аппаратуры, что не позволяет использовать отремонтированное помещение в полной мере. В прошлом году по нацпроекту «Культура» на модернизацию второго здания ДШИ было направлено около 5 млн рублей на приобретение литературы и инструментов.

Вместе с тем Михаил Ведерников обратил внимание, что все потребности учреждения в оборудовании в проекте не были полностью учтены. По итогам сегодняшней поездки губернатор принял решение выделить дополнительно из регионального бюджета 2,5 млн рублей, которые позволят дооснастить концертный зал. Часть средств на эти цели направит и муниципалитет.