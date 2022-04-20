Культура

Великолукскому историку Дмитрию Белюкову вручили II Краеведческую премию имени С. А. Цвылева

Сопредседателю Великолукского городского краеведческого общества, члену Совета союза краеведов России, кандидату исторических наук, профессору ВЛГАФК Дмитрию Белюкову вручили II Краеведческую премию имени С. А. Цвылева. Об этом сообщается на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Диплом лауреата премии Дмитрию Белюкову вручила директор Псковской областной научной библиотеки, председатель Псковской библиотечной ассоциации Вера Павлова на церемонии открытия XVII книжного форума «Русский Запад» в Пскове.

«Псковская библиотечная ассоциация вручила II Краеведческую премию имени С. А. Цвылева. Благодарю за признание. Почетно и приятно получать награду от коллег. Разделяю ее с краеведами Великих Лук, моими предшественниками и наставниками», - отметил Дмитрий Белюков.

Напомним, межрегиональный книжный форум «Русский Запад» открылся в семнадцатый раз в Псковской областной универсальной библиотеке 20 апреля.