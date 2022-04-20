Приобрести книги псковских писателей пригласили горожан

В рамках XVII Межрегионального книжного форума «Русский Запад» жители города могут приобрести книги псковских писателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.
Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России
Палатка выставки-продажи книг псковских писателей работает на территории Детского парка 21 апреля с 11:00 до 17:00.
22 апреля аналогичный стенд выставки-продажи будет работать в фойе первого этажа областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2).
Напомним, межрегиональный книжный форум «Русский Запад» открылся в Пскове в семнадцатый раз.