Культура

Детское чтение стало темой библиоконференции в «Михайловском»

Научно-практические чтения «Мы все учились понемногу…» начались в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 21 апреля. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эти чтения проходят в рамках многолетнего конференц-проекта «Библиотека в усадьбе».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Разговор на конференции шел о книжных изданиях, которые входили в круг обязательного и предпочитаемого детского и юношеского чтения в России пушкинского и допушкинского времени. Это, в первую очередь, учебники, а также книги, которыми награждали молодых людей за успехи в освоении того или иного курса, материалы для семейного чтения в периодике и так далее. В программу чтений вошли семь докладов и сообщений, подготовленных сотрудниками музеев и библиотек из Санкт-Петербурга, Смоленска, Пскова, Пушкинских Гор по итогам исследований различного рода изданий XVIII - XIX столетий.

Репродукция: Виктория Сахарова. Кабинет-библиотека в Тригорском. Из фондов музея-заповедника

Традиционно особое место на чтениях в «Михайловском» занимает пушкинская тема. Так, хранитель музея-усадьбы поэта, кандидат исторических наук Юлия Узенева расскажет собравшимся о читательских интересах родителей Пушкина (по сведениям, которые можно найти в их переписке). А ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника Елена Ступина сделает сообщение о книгах, которые можно было найти в классной комнате — как в домах у реальных исторических персон, людей из окружения Александра Сергеевича, так и у персонажей пушкинских произведений.

Работа конференции рассчитана на два дня.

Планируется, что тексты, подготовленные к выступлениям на чтениях «Мы все учились понемногу…», будут доработаны их авторами с учетом вопросов и пожеланий, высказанных в ходе обсуждения, и популярного издания «Михайловская пушкиниана», уточнили в Пушкинском заповеднике.