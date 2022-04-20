Культура

Псковский архив: Купол Троицкого собора позолотили «всем миром»

Записи о работах по золочению центрального купола Троицкого собора в Пскове в августе 1852 года опубликовал государственный архив Псковской области. Материал размещен на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области / «ВКонтакте»

«Псковские губернские ведомости» (часть неофициальная, 1852 год, 3 сентября – № 35) давали детальный отчет:

«Позолота, начатая 7-го, и оконченная 21-го августа, произведена на сумму, собранную по подписке, всего 4014 рублей 36 копеек серебром. Привести в исполнение это предприятие его превосходительством начальником губернии поручено было городскому голове; из доставленных им сведений видно, что: 1) на устройство стеллажей около купола куплено [на] 1021 рублей 88,5 копеек; 2) за позолоту 557 квадратных аршин купола по 6 рублей серебром за каждый, 3342 рубля; 3) за позолоту 9 квадратных аршин креста 54 рубля и 4) за позолоту 68 аршин погонных около креста цепей 90 рублей сереребром, всего 4507 рублей 82,5 копеек серебром. Недостающее количество денег 493 рубля 46,5 копеек серебром употреблено городским головою из своей собственности безвозвратно».

«Согласитесь, весьма подробное описание всех работ и затрат. А еще дана информация и о том, что средства на позолоту собирали по подписке, то есть "всем миром". И приводятся сведения о том, что городской голова выделил собственные деньги "безвозвратно" на этот проект», – отметили архивисты.

Завершается текст фразой «позолота произведена на мардан».

«Кто-то подумает: какое забавное слово – "мардан". Кто-то даже не обратит внимание на него, отправится изучать другие документы. Но в нем скрыта не менее интересная информация. Эксперты в области золочения отмечают: при таком способе нанесения позолоты металлическая поверхность становится более матовой. А сам "мардан" - правильное написание у этого слова "мордан" - это смесь льняного или конопляного масла с высушивающим веществом и примесью лаков», – пояснили в учреждении.