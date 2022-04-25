Культура

Весь исторический центр Великих Лук предложено взять под государственную охрану

На апрельской сессии регионального парламента депутаты рассмотрят проект постановления «О границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения города Великие Луки и о требованиях к градостроительным регламентам в границах данных зон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Документ, разработанный для обеспечения сохранности архитектурных памятников, расположенных в историческом центре города, поступил в Собрание еще в феврале этого года. Однако у юристов регионального парламента возник ряд правовых замечаний и уточнений к тексту проекта. Итогом почти двухмесячной работы стала объемная таблица поправок.

«Проект зон охраны исторического центра Великих Лук – очень чувствительный документ, влияющий на развитие второго города в регионе», - прокомментировал Алексей Севастьянов внимание Собрания к подготовке проекта постановления. Председатель комитета поблагодарил аппарат Собрания за проделанную работу, подчеркнув, что подобные документы нельзя принимать «галопом по Европам».

«Зоны охраны – компромиссный документ, обеспечивающий сохранность памятников и дающий возможность современного развития. Мы должны очень трепетно относиться к историческому наследию. Бережно сохранять то, что нам досталось от предков, чем мы гордимся и что называется нашей историей. При этом людям должно быть комфортно жить в городе», - отметил важность принимаемых в этой сфере решений Алексей Севастьянов.

В границы объединённой зоны охраны Великих Лук включён 31 памятник истории и архитектуры, из которых 5 объектов имеют статус федерального значения. Это земляная крепость на левом берегу реки Ловать, мемориальный дом-музей академика Ивана Виноградова, Казанская церковь, могила Александра Матросова и бюст дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского.

Среди объектов культурного наследия регионального значения значатся собор Вознесенского монастыря и здание монастырских мастерских, училище духовное, дом купца Шарапова, пивоваренный завод Эльстинга, «круглый дом», здание бывшей земской больницы, а также здания, где раньше располагались почтовая контора, аптекарский магазин, второе городское училище, реальное училище, торговая палата. Всего в перечне региональных памятников – 26 наименований.

Для установления требований к градостроительным регламентам вся охраняемая территория разделана на зоны: единая охранная зона (ЕОЗ), шесть единых зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ), каждая из которых также разбита на несколько участков, и единая зона охраняемого природного ландшафта (ЕЗОЛ), внутри которой тоже выделены отдельные участки.

Проект постановления о границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения города Великие Луки прошёл экспертизу в прокуратуре области и согласование в Министерстве культуры РФ.