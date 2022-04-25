Культура

Псковский музыкант завоевал «бронзу» на Дельфийских играх России

Валторнист, учащийся детской музыкальной школы при Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Лев Кричевский завоевал бронзовую медаль 21-х молодежных Дельфийских игр России. Мероприятие прошло в Красноярске, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Во втором туре конкурсных прослушиваний Лев показал высокий исполнительский уровень и был по достоинству отмечен строгим профессиональным жюри, рассказала концертмейстер Мария Трофимова. Она также отметила, что полученную бронзу по праву можно оценить как второй результат, поскольку «золото» в номинации «Медные духовые инструменты» в возрастной категории 14-17 лет присуждено не было.

Отметим, ранее Лев Кричевский вошел в число победителей регионального этапа XXI Дельфийских игр России.

Всего в ходе Всероссийских Дельфийских игр было разыграно более сотни комплектов наград. Творческие соревнования прошли по 34 дисциплинам. Среди них танцевальное мастерство, игра на музыкальных инструментах, парикмахерское искусство, дизайн одежды и т. д.

Дельфийские игры — это комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства, востребованные в современных условиях, в настоящее время они проводятся по 50 народным, классическим и современным номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и пр.).