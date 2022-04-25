Культура

Концерт «Орган по-русски» прошел в Пскове. ФОТО

Концерт «Орган по-русски» состоялся в зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 26 апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, перед псковичами выступили музыканты Денис Маханьков и Дина Ихина.

Гастролирующие органисты, лауреаты международных конкурсов, подвижники возрождения редкого в России исторического органа Kriisa церкви святого Петра в Печорах Денис Маханьков и Дина Ихина представили совершенно неожиданную программу, в которую вошла русская музыка, порой отнюдь не созданная для органа. Собравшиеся услышали сочинения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Христофора Кушнарева, Юрия Буцко, Микаэла Таривердиева, Георгия Мушеля, Исаака Дунаевского и других композиторов, исполненные на электронном инструменте «Johannus».

Дина Ихина и Денис Маханьков – семейная пара органистов, выпускники Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу органа. Музыканты выступают на самых масштабных органах России и зарубежных стран.

Интерес артистов обращен не только к современным органам, но и к историческим органам-памятникам, их возрождению и привлечению внимания к органному искусству как неотъемлемой части культуры в мире.

Преподавание по классу органа в различных учебных заведениях Санкт-Петербурга и Пскова, проведение мастер-классов – еще одна сторона деятельности Дениса Маханькова и Дины Ихиной.

Они – лауреаты премии администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики в 2016 году.