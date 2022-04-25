Культура

Новую выставку открыл Пушкинский заповедник в рамках интернет-проекта «Художник и музей»

Государственный Пушкинский заповедник открыл новую виртуальную выставку в рамках интернет-проекта «Художник и музей» сегодня, 27 апреля, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Владимир Ветрогонский. Тригорское (1959). Из фондов «Михайловского».

В официальном сообществе Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте» любители изобразительного искусства могут найти репродукции работ Владимира Ветрогонского, известного российского графика и педагога.

Жизнь и творчество этого яркого представителя ленинградской художественной школы неразрывно связаны с псковскими пушкинскими местами, отметили в музее.

«Выпускник, а затем преподаватель, декан графического факультета, профессор ленинградской/петербургской "Репинки", он был одним из тех, кто стоял у истоков студенческих практик в Пушкинском заповеднике. Часто приезжая в "Михайловское", он всегда много и плодотворно работал здесь. Сегодня в фондах музея хранятся выполненные им пейзажи, портреты, жанровые зарисовки», – рассказали организаторы выставки.

Владимир Ветрогонский. В деревне Луговка (1959). Из фондов «Михайловского»

Работы Владимира Ветрогонского участвовали в различных издательских и выставочных проектах музея. А в 2005 году в серии художественных альбомов «Святогорская галерея» (издавалась силами Пушкинского заповедника) вышла в свет тетрадь с репродукциями его произведений.

В новой цифровой экспозиции представлены рисунки Владимира Ветрогонского, выполненные в разные годы. Это виды Михайловского и его окрестностей, Тригорского, Велья, замечательный портрет жителя Пушкиногорья — «деда Александра Михайловича». Предваряет подборку краткий рассказ о творческой жизни мастера, перечислены его звания и награды, в том числе — военные. Владимир Ветрогонский до конца прошел Великую Отечественную, на которую ушел добровольцем.

В рамках интернет-проекта «Художник и музей», стартовавшего еще в начале 2020 года, сотрудники информационной службы «Михайловского» регулярно знакомят своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. Это художники, принадлежащие к разным поколениям, работающие в разных манерах, техниках и жанрах, живущие в столицах и в провинции, добавили в музее.