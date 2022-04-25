Культура

«Студенческая весна»: на концерт в парке Строителей приглашают псковичей

Гала-концерт 30-го регионального фестиваля «Российская студенческая весна» состоится в парке Строителей в Пскове сегодня, 27 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В его рамках зрители увидят лучшие номера всех этапов конкурса и выступления артистов города Пскова. Помимо этого, гостей праздника ждут мастер-классы и фаер-шоу. Работа площадок начнется в 17.00.

Дополнительно в рамках мероприятия будет проходить фестиваль дарения «Мы вместе». Желающие смогут помочь друг другу, обменявшись различными предметами или услугами. Также планируется проведение творческих мастерских.

Заявки на региональный фестиваль «Российская студенческая весна» отправили ребята из 17 учебных заведений Пскова, Великие Лук, Островского и Опочецкого районов. Всего участие в конкурсе приняли 156 человек. Студенты смогли проявить себя в рамках восьми направлений: вокальное, танцевальное, театральное, инструментальное направления, мода, арт, видео и оригинальный жанр.

Организаторами мероприятия выступили управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», Российский союз молодежи Псковской области.

По итогам фестиваля от региона будет сформирована делегация ребят, которые продемонстрируют свои таланты на федеральном уровне. Финал Всероссийской студенческой весны пройдет в Самаре с 18 по 24 мая для обучающихся образовательных организаций высшего образования, а для учащихся профессиональных образовательных организаций - с 3 по 8 июня в Челябинске.

Добавим, что фестиваль «Студенческая весна» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и 30-летия программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».