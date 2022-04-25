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Фотофакт: «Российская студенческая весна» в Пскове

27.04.2022 19:11|ПсковКомментариев: 0

Гала-концерт 30-го регионального фестиваля «Российская студенческая весна» проходит в парке Строителей в Пскове сегодня, 27 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках мероприятия зрители увидят лучшие номера всех этапов конкурса и выступления артистов города Пскова, в том числе певицы Лизы Степановой. Помимо этого, гостей праздника ждут мастер-классы и фаер-шоу. Работа площадок началась в 17.00.

Дополнительно в рамках концерта будет проходить фестиваль дарения «Мы вместе». Желающие смогут помочь друг другу, обменявшись различными предметами или услугами. Также планируется проведение творческих мастерских.

На месте также дежурят сотрудники полиции и скорая помощь.

Теги: #концерт #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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