Культура

Фотофакт: «Российская студенческая весна» в Пскове

Гала-концерт 30-го регионального фестиваля «Российская студенческая весна» проходит в парке Строителей в Пскове сегодня, 27 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках мероприятия зрители увидят лучшие номера всех этапов конкурса и выступления артистов города Пскова, в том числе певицы Лизы Степановой. Помимо этого, гостей праздника ждут мастер-классы и фаер-шоу. Работа площадок началась в 17.00.

Дополнительно в рамках концерта будет проходить фестиваль дарения «Мы вместе». Желающие смогут помочь друг другу, обменявшись различными предметами или услугами. Также планируется проведение творческих мастерских.

На месте также дежурят сотрудники полиции и скорая помощь.