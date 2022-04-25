Культура

Стало известно, кто станет хедлайнером первого дня фестиваля «Добрый рок»

Коллективы ZNAKI, «Татуин» и «кОра» станут хедлайнерами первого дня фестиваля «Добрый рок», который пройдет в туристическо-спортивном центре «Березовый хутор» (деревня Третьяково Псковской области) с 7 по 10 июля.

Как сообщили организаторы, ожидается еще одна известная и любимая многими рок-фанатами команда, но пока ее название не раскрывается. В общей сложности в рамках концертов первого дня фестиваля выступят 11 коллективов. Планируется, что выступления начнутся в 17.00.

В этом году фестиваль станет мультиформатным. Ожидается, что в «Добром роке» примут участие более 70 музыкальных коллективов со всех уголков России и стран ближнего зарубежья. Также в программу включены Открытые соревнования по мотокроссу на Кубок «Берёзового хутора -2022», сеты диджеев и выступление вокалистов в ночное время, ослепительные огненные и световые шоу от Театра огня «Бор хейм», работа интерактивных площадок и аллеи уличных музыкантов и искусств, а также многое другое.

Гостей фестиваля ждет комфортная инфраструктура: палаточный городок, места для купания, фуд-корты и мангальные зоны, большая охраняемая автостоянка.

Предпродажа билетов уже стартовала. У желающих попасть на фестиваль есть несколько вариантов:

- Билет «Входной» на 1 дату - «Желтый» - 500 рублей (разовый однократный вход в любой из дней фестиваля; общая автостоянка и использование мангальной зоны оплачивается отдельно);

- Билет «Входной» на все даты - «Синий» - 1300 рублей (право на посещение всех дней фестиваля, палаточное место в любой из «деревень» (Разгуляй, Детская, Мото), пользование мангальной зоной, автостоянкой);

- Билет «VIP-вездеход» - «Красный» - 5000 рублей (данные билеты на все дни фестиваля дают право использовать палаточное место, мангальную зону и автостоянку, увидеть всю кухню фестиваля изнутри, быть ближе к музыкантам в огороженной зоне сцены и бэкстейджа. Кроме этого гость с билетом «красный» получает сувениры от фестиваля и возможность участия в розыгрыше призов от спонсоров по номеру билета).

Дети до 12 лет при наличии билетов у родителей - бесплатно.

Все билеты тут: https://clck.ru/enXcs

Больше информации - в группе фестиваля https://vk.com/dobro_rock

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