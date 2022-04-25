Культура

Послевоенное восстановление мемориальных парков обсуждают в Михайловском

Научно-практическая конференция «Сады и парки России» открылась в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как и многие другие события нынешнего года, чтения проходят под знаком столетия послереволюционного возрождения «Пушкинского уголка» – Постановления Совета народных комиссаров от 17 марта 1922 года, которым Михайловское и Тригорское, а также место погребения А. С. Пушкина в Святогорском монастыре были объявлены заповедными «с передачей под охрану как исторического памятника НК просвещения по Главмузею». В связи с этим нынешняя конференция посвящена, в первую очередь, возрождению мемориальных парков Пушкинского заповедника, отметили в музее.

Всех собравшихся в зале музейного-научно-культурного центра, а также участников и слушателей конференции, подсоединившихся к интернет-трансляции чтений, приветствовал директор музея-заповедника Георгий Василевич. В своем «предисловии» к конференции он среди прочего рассказал о тех сложностях, перед которыми поставила музейщиков завершившаяся зима — снежная и ветреная. А перспективные задачи, которые сейчас стоят перед сотрудниками «зеленой» службы в частности и заповедником в целом, Георгий Николаевич назвал задачами, достойными очередного юбилея.

Тон собранию задал доклад главного хранителя музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Галины Пиврик. Хранитель рассказала не только о собственно истории как послереволюционного и послевоенного восстановления мемориальных парков, но и о сложных работах по устранению последствий многочисленных ураганов, морозов и засушливых периодов, нашествий насекомых-вредителей в разные годы последней трети XX века и уже в текущем столетии.

В музее отметили, что работа нынешней конференции рассчитана на два дня. В программу чтений вошло без малого двадцать докладов и сообщений, подготовленных специалистами из Санкт-Петербурга, Пскова, из Московской, Рязанской, Псковской областей. Помимо разговора о парках «Михайловского» речь идет о парке в бывшем имении Горожанских (Псков), о парке в Гораях (Островский район), о парке музея-усадьбы С. В. Ковалевской в Полибино (Великолукский район), о других исторических садах и парках, в том числе и за пределами Псковской области.