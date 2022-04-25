Культура

Региональный парламент утвердил границы объединенной зоны охраны Великих Лук

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в Великих Луках. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В границы объединенной зоны охраны Великих Лук включен 31 памятник истории и архитектуры, из которых 5 объектов имеют статус федерального значения. Это земляная крепость на левом берегу реки Ловать, мемориальный дом-музей академика Ивана Виноградова, Казанская церковь, могила Александра Матросова и бюст дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского.

Среди объектов культурного наследия регионального значения значатся собор Вознесенского монастыря и здание монастырских мастерских, училище духовное, дом купца Шарапова, пивоваренный завод Эльстинга, «круглый дом», здание бывшей земской больницы, а также здания, где раньше располагались почтовая контора, аптекарский магазин, второе городское училище, реальное училище, торговая палата. Всего в перечне региональных памятников – 26 наименований.

Для установления требований к градостроительным регламентам вся охраняемая территория разделана на зоны: единая охранная зона (ЕОЗ), шесть единых зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ), каждая из которых также разбита на несколько участков, и единая зона охраняемого природного ландшафта (ЕЗОЛ), внутри которой тоже выделены отдельные участки.

Проект постановления о границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения города Великие Луки прошел экспертизу в прокуратуре области и согласование в Минкульте РФ.

Депутат Артур Гайдук заявил, что выступает против этого решения, поскольку, по его мнению, принятие документа позволит строить гостиницу в охранной зоне.

Депутат Елена Даньшова напомнила, что является коренной великолучанкой и предложила поддержать проект постановления: «В городе почти не осталось старинных задний. Город был стерт с лица земли во время Великой Отечественной войны. Поэтому такой яркой картины, как в Пскове, мы не увидим. Необходимо поддержать законопроект».

Председатель парламентского законодательного комитета Алексей Севастьянов в свою очередь поблагодарил аппарат Собрания за проделанную работа над поправками к законопроекту.

Законопроект поддержали 24 депутата, против проголосовал один.