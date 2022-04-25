Культура

Пушкинский конкурс объявили пермские друзья псковского «Михайловского»

В Пермской средней общеобразовательной школе №9 имени А. С. Пушкина (с углубленным изучением предметов физико-математического цикла) объявили открытый дистанционный международный конкурс детского рисунка «Весна, весна, пора любви…». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», сотрудники которого поддерживают самые тесные связи с учебным заведением, а оно, в свою очередь, вот уже без малого тридцать лет, с 1993 года, участвует в движении пушкинских доброхотов.

«Весенняя» часть конкурса является четвертым этапом проекта «Времена года в творчестве А. С. Пушкина». В трех из них — «Забавы сенокосной поры…» (2019 год), «И с каждой осенью я расцветаю вновь…» (2018), «Зимние мотивы в творчестве А. С. Пушкина» (2017) приняли участие 2935 учеников и работников общеобразовательных школ страны и мира, в том числе — дети и взрослые из Псковской области.

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Работы на конкурс (рисунки маслом, акварелью, тушью, цветными карандашами, пастелью, прочим, на бумаге, картоне, холсте и так далее; все, кроме коллажей и аппликаций) принимают до 31 мая текущего года в электронном виде: репродукция в формате JPEG или GIF с разрешением 300 dpi. В положении о конкурсе, с которым можно познакомиться, в частности, на официальном сайте Пушкинского заповедника, особо обговаривается, что детские рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и учителей, которые при желании могут поучаствовать в творческом соревновании самостоятельно.

Лучшие работы будут опубликованы в специальном каталоге, а также экспонированы в Перми и в «Михайловском», подчёркивают организаторы конкурса.