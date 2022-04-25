Культура

Псковичам предлагают увековечить память поэтов-фронтовиков

Международная историко-литературная акция «Бессмертный полк русской поэзии» стартовала в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Акция посвящена победе в Великой Отечественной войне и направлена на увековечивание памяти поэтов-фронтовиков, возвращение читателю их стихов, приобщение к этим стихам детей и юношества.

Псковское региональное отделение Союза писателей России проводит акцию в рамках литературно-исторического проекта «Память поколений», мероприятие представляет собой поэтический видеомарафон, в котором могут принять участие все желающие, возраст и страна проживания не имеют значения.

Чтобы стать участником акции, достаточно записать (при помощи видеокамеры, веб-камеры, фотоаппарата, мобильного телефона и т. д.) видеоролик с декламацией произведения поэта – участника Великой Отечественной войны, либо поэта, проживавшего в городе Ленинграде в период его блокады (поэта-блокадника), написанное на русском языке, и направить его в адрес организаторов.

Организатор акции открывает видеоканал на платформе видеохостинга Rutube, на котором, будут публиковаться стихотворения фронтовых поэтов в декламации жителей России и зарубежья в формате видеороликов. Оформление видеороликов в едином формате организатор берет на себя.

На региональном уровне дополнительно планируют провести очную акцию с выступлением детей и юношества на праздничных концертных площадках в День Победы, в библиотеках города, домах ветеранов, а также их выступлением на фестивале исторической поэзии «Словенское поле 2022».

Положение об историко-литературной акции «Бессмертный полк русской поэзии» опубликовано на сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России.