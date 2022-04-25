Культура

«Черные копатели» нарушили культурный слой поселения эпохи викингов в Псковской области

«Черные копатели» нарушили около 70 квадратных метров культурного слоя на территории поселения эпохи викингов (X-XI века) у деревни Горожане Новосокольнического района, где проходят археологические исследования. Об этом сообщается в группе «Поселение Горожане» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Поселение Горожане» в социальной сети «ВКонтакте»

«Возвращаясь с конференции в Полоцке, заехали в Горожане. Так получилось, что на поселении не были давно - с осени прошлого года. Не скрою, было какое-то нехорошее предчувствие, и интуиция не обманула», - начали свой рассказ археологи.

По их словам, приезжая на памятник весной и осенью, они часто фиксируют следы «черных копателей». В сентябре 2016 года им удалось застать там двух человек, они делали раскоп в центральной части поселения в сторону берега реки Илеменки. «Пока мы ждали приезда полиции, грабители, почуяв неладное, скрылись. Общая площадь разрушения культурного слоя тогда составила около 300 квадратных метров. Несмотря на то, что полиция в итоге установила личности разрушителей, их деяния остались безнаказанными», - отметили археологи.

«И вот спустя 7 лет снова в центральной части поселения снова появились грабительские раскопы и шурфы. В основном они расположены около раскопа 3 и между раскопами 3 и 4. Общая площадь нарушений составляет 60-70 квадратных метров», - рассказали специалисты и предположили, что «черные копатели» работали на участке весной, до 1 мая.

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Археологи заверили, что напишут заявление в полицию, а также направят акт о разрушении памятника в комитет по охране памятников культурного наследия Псковской области. Со своей стороны, специалисты пообещали принять меры по обеспечению сохранности поселения Горожане.

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«По-прежнему одним из немногих эффективных способов сохранения археологического памятника от уничтожения грабителями исторического наследия является его исследование специалистами-археологами. Присоединяясь к нашей экспедиции, вы помогаете сохранить от уничтожение культурное наследие нашей страны», - добавили археологи.

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Напомним, археологическая экспедиция «Горожане-2022» пройдет в Псковской области с 15 июля по 8 августа.