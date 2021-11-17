Культура

Погибшая при пожаре в Псковской области женщина пролежала в земле 1000 лет

Погибшая при пожаре на Псковщине женщина пролежала в земле 1000 лет. Место ее смерти нашли археологи в Новосокольническом районе. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов.

В этом году археологи продолжили исследования поселения эпохи викингов (X-XI века) у деревни Горожане Новосокольнического района. Работы на этом участке ведутся с 2016 года. По словам Александра Михайлова, поселение в начале XI века уничтожил пожар. Ранее специалисты предполагали, что возгорание там произошло из-за внешних причин, однако весомых доказательств этому не было.

«Во всем поселении, во всех раскопах мы фиксировали следы мощного, опустошительного пожара, в котором поселение погибло в начале XI века. Нам представлялось, что причина возгорания была не бытовая, мы предполагали, что кто-то со стороны "помог" случиться этой трагедии. На это были свои намеки и знаки, но в этом году мы получили более серьезное подтверждение этому предположению», - рассказал археолог.

Так, в слое пожара, на краю одной из подвальных ям, специалисты обнаружили место гибели женщины, рядом с которой удалось найти несколько наконечников стрел. «Как эта женщина в своем доме упала лицом вниз при пожаре, так и пролежала там 1000 лет, а рядом было некоторое количество наконечников стрел, да и в целом в поселении найдено большое количество стрел. Их мы находим воткнутыми на склонах с внешней стороны (деревня находилась на возвышенности). Это и есть подтверждение нашей гипотезы о том, что в начале XI века в поселении из-за внешнего вмешательства произошел пожар, город свое существование прекратил, а если и восстановился после, то в более скромных масштабах», - пояснил Александр Михайлов.

Он также добавил, что работы у деревни Горожане не завершены и продолжатся в следующем году, а о результатах последних исследований псковские археологи на следующей неделе расскажут на конференции во Владимире.