Культура

Песни Победы и фронтовые треугольники: 9 мая в «Михайловском»

Праздничный концерт проведет Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в канун Дня Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Как сообщили в заповеднике, вечер проведут на площади перед Научно-культурным центром музея (бульвар Гейченко, 1).

«В программу концерта включены песни, написанные во время войны и о войне, а также поэтические произведения, воспевающие героизм народа-победителя. В качестве артистов на сцену выйдут сотрудники "Михайловского", а также друзья музея из Пушкиногорского района и из Пскова. Среди них такие известные в регионе музыканты и чтецы как Эдуард Банько, Марина Мариненко, Алёна Осипова, Андрей Ролецкий», – рассказали организаторы.

Начало концерта состоится в 19.00. Вход свободный.

В «Михайловском» также напомнили, что до 10 мая включительно, в заповедном Центре творческих и музейных программ в деревне Бугрово можно будет поестить мастер-класс «Письма опаленные войной». Гостей центра познакомят с подлинными весточками с фронта, а также научат, как правильно складывать письмо-треугольник по образцу почтовых отправлений 1941—1945 годов.