Культура

Организаторы «Исаборга» опубликовали советы для зрителей фестиваля

Организаторы фестиваля средневековой культуры «Исаборг» опубликовали предварительную информацию для зрителей. Запись размещена в группе организаторов мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Исаборг» / «ВКонтакте»

«Исаборг» - фестиваль под открытым небом, проходящий на территории музея-заповедника «Изборск». Открытый день фестиваля состоится 28 мая с 11.00 до 17.00.

Участники будут стоять палаточным лагерем на площадке Труворова городища, будут вести быт, заниматься ремеслами, участвовать в соревнованиях, в показательной «военной» программе под историческую музыку, оденутся в исторические костюмы IX-XI веков, экипируются историческим снаряжением. Кроме того, они смогут обо всем этом рассказать, что станет основным зрелищем. Псковичей призвали быть любознательными и не забывать о такте в общении.

Миссия фестиваля состоит и в историческом просвещении, поэтому зрителям посоветовали не пытаться одеться в стилизованные костюмы, так как это будет создавать путаницу.

Показательная «военная» программа проводится на площадке над озером. Местом для рассадки зрителей служит склон холма. Там нет скамеек, как и на площадке фестиваля, поэтому уместно будет взять с собой плед или коврик. Стационарных навесов на городище также нет. На случай капризов погоды разумно озаботиться зонтами и дождевиками.

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Ближайшие магазины располагаются в Старом Изборске у автостанции. В поселке есть несколько хороших кафе на улице Печорской и возле крепости, но следует учитывать наплыв желающих. Организаторы порекомендовали взять с собой перекус и воду и попросили не мусорить в заповеднике, там установят временные урны. За самоорганизующиеся объекты торговли вне площадки фестиваля организаторы «Исаборга» ответственности не несут.

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Биотуалеты разместят за валом городища. Проявить максимум цивилизованности при пользовании туалетами призвали псковичей.

На фестиваль можно добраться собственным транспортом и рейсовыми автобусами «Псков - Изборск» №207 и №126, «Псков-Печоры» (автобус и маршрутное такси). Расписание можно найти по ссылке. Собственным транспортом лучше заезжать по улице Минской или по трассе 58К-333 с поворотом направо на улицу Печорскую после «Священного холма».

Напомним, XIV фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг», который проходит в деревне Изборск Печорского района, планируется провести с 27 по 29 мая этого года.