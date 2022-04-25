Организаторы «Исаборга» опубликовали советы для зрителей фестиваля

Организаторы фестиваля средневековой культуры «Исаборг» опубликовали предварительную информацию для зрителей. Запись размещена в группе организаторов мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «Исаборг» / «ВКонтакте»
«Исаборг» - фестиваль под открытым небом, проходящий на территории музея-заповедника «Изборск». Открытый день фестиваля состоится 28 мая с 11.00 до 17.00.
Участники будут стоять палаточным лагерем на площадке Труворова городища, будут вести быт, заниматься ремеслами, участвовать в соревнованиях, в показательной «военной» программе под историческую музыку, оденутся в исторические костюмы IX-XI веков, экипируются историческим снаряжением. Кроме того, они смогут обо всем этом рассказать, что станет основным зрелищем. Псковичей призвали быть любознательными и не забывать о такте в общении.
Миссия фестиваля состоит и в историческом просвещении, поэтому зрителям посоветовали не пытаться одеться в стилизованные костюмы, так как это будет создавать путаницу.
Показательная «военная» программа проводится на площадке над озером. Местом для рассадки зрителей служит склон холма. Там нет скамеек, как и на площадке фестиваля, поэтому уместно будет взять с собой плед или коврик. Стационарных навесов на городище также нет. На случай капризов погоды разумно озаботиться зонтами и дождевиками.
Ближайшие магазины располагаются в Старом Изборске у автостанции. В поселке есть несколько хороших кафе на улице Печорской и возле крепости, но следует учитывать наплыв желающих. Организаторы порекомендовали взять с собой перекус и воду и попросили не мусорить в заповеднике, там установят временные урны. За самоорганизующиеся объекты торговли вне площадки фестиваля организаторы «Исаборга» ответственности не несут.
Биотуалеты разместят за валом городища. Проявить максимум цивилизованности при пользовании туалетами призвали псковичей.
На фестиваль можно добраться собственным транспортом и рейсовыми автобусами «Псков - Изборск» №207 и №126, «Псков-Печоры» (автобус и маршрутное такси). Расписание можно найти по ссылке. Собственным транспортом лучше заезжать по улице Минской или по трассе 58К-333 с поворотом направо на улицу Печорскую после «Священного холма».
Напомним, XIV фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг», который проходит в деревне Изборск Печорского района, планируется провести с 27 по 29 мая этого года.