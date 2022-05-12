Культура

Поэт Евгений Самуйлов прочитал стихи псковским курсантам

Поэтический вечер Евгения Самуйлова прошел в читальном зале Псковского филиала академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

Евгения Самуйлова приветствовала начальник гражданско-правовых дисциплин Ольга Михайлова. Она поблагодарила писателя за встречу с курсантами. «Развивая курсантов духовно, важно воспитывать у них любовь к Отечеству и малой родине, а это лучше всего происходит через творчество и биографию талантливых людей, преданных своей Отчизне», – отметила Ольга Михайлова.

Поэт познакомил курсантов со своим творчеством: он прочитал стихи и ответил на вопросы курсантов, касающиеся его литературной и профессиональной деятельности.

Евгений Самуйлов является автором 16 стихотворных книг, сонетов и притчей. В основе – религиозно-философская лирика. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, а также государственными, правительственными и общественными наградами. Лауреат международной премии имени Леонида Рудина (Израиль, 2008). Он автор таких книг, как Песочные часы», «Ищите женщину», «Мир многоточий», «Прошлогодний снег», «Пустыня в цвету», «Час быка», «Наедине со всеми», «Работа над ошибками», «Pro et contra», «Анатомия жажды», «Дневник алхимика», «Посох странника», «Домино», «Арабески», «Исповедь эгоиста» и «Вечерний звон».