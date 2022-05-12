Культура

Громкие чтения, акции и квесты проведут летом для детей в Пскове

Централизованная библиотечная система Пскова в помощь организаторам летних школьных лагерей подготовила программу летнего чтения «Книжные традиции». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Афиша: Централизованная библиотечная система Пскова

Программа состоит из игр, викторин, громких чтений, акций, квестов, виртуальных путешествий, флэшмобов, экскурсий и других мероприятий, которые позволят сделать досуг детей и подростков не только интересным, но и полезным, отметили в администрации.

Ключевыми темами станут знаменательные даты: Год культурного наследия народов России, 350-летие со дня рождения Петра I, псковские летние праздники. Особенное внимание уделят гражданско-патриотической тематике, экологии, краеведению.

Летние чтения начнутся 1 июня с праздника «Книжный старт в Лето». В День защиты детей городские библиотеки проведут познавательные игры, викторины, квесты, акции, представят книги в формате громких чтений и на интерактивных выставках, а также покажут инклюзивный спектакль «Умная собачка Соня» детского театра «Город Муз».

С 4 по 8 июня в Центре детского чтения пройдет акция «120 часов с Пушкиным», посвященная Пушкинскому дню России. 20-24 июня вместе с издательством «Антология» псковские библиотекари проведут «Школу испытаний и открытий: как сбываются мечты».

17 июля в рамках Единого Дня фольклора в библиотеках Пскова пройдет акция «Фольклорная россыпь». Детям представят фольклорные программы с участием художественных коллективов, кукольных театров и выставки народного декоративно-прикладного искусства, живописи и графики на основе фольклорных образов. Состоится просмотр документальных этнографических фильмов, художественных и анимационных кинофильмов.

1 августа начнется сетевая акция «Юбилейные приклюЧтения», посвященная творчеству детских поэтов-юбиляров Наталии Волковой и Дмитрия Сиротина.

С планом мероприятий летней программы чтения можно ознакомиться здесь и на сайте Централизованной библиотечной системы

В администрации отметили, что на летних каникулах библиотеки Пскова не только приглашают школьные лагеря принять участие в чтениях, но также по согласованию могут проводить выездные мероприятия в школах.