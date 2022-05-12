Культура

В себежской деревне открылась площадка с тремя интерактивными музеями

Музейный двор эколого-просветительского центра открылся в деревне Рудня Себежского района сегодня, 14 мая. Он включает в себя интерактивные музеи «Контора лесничества», «Лесные машины» и первый в России «Музей дров». Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: страница Александра Козловского «ВКонтакте»

«Этот уникальный комплекс был возведен за полтора года в рамках нацпроекта "Экология". Еще до недавнего времени на его месте был пустырь», - написал Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам парламентария, появление объекта стало возможным «благодаря стараниям и неравнодушию увлеченных и преданных своему делу людей». Он выразил благодарность директору национального парка «Себежский» Надежде Подоплекиной и ее коллективу. «Им было нелегко, но они справились», - отметил Александр Козловский.

Он добавил, что большую поддержку в реализации этого проекта оказала директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова.

«Все представленные в себежской деревне проекты интересные и полезные. И, что немаловажно, отлично решают задачи экологического воспитания и развития экологического туризма на Псковщине. Рудня, уверен, уже в ближайшем будущем станет новой точкой притяжения туристов, - предположил Александр Козловский. - Друзья, советую посетить музейный двор в Рудне. Отличное место для семейного отдыха!»