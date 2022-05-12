Культура

«Пушкиниану» с «вселенским подходом» экспонируют в Тригорском

«“Пушкиниану” Евгения Жаворонкова» представляет любителям изобразительного искусства Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, 15 работ мастера из Санкт-Петербурга (13 рисунков пером и тушью, а также две картины, написанные маслом) с сегодняшнего дня экспонируют в мемориальной усадьбе «Тригорское».

Евгений Жаворонков. «Моцарт и Сальери» (2004). Фото с официального сайта «Михайловского».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, сам художник главными для себя считает библейские образы, однако нередко обращается и к другим темам, в частности — пушкинским, сохраняя тот же своего рода «вселенский подход» к каждому сюжету. Евгений Жаворонков не создает прямые иллюстрации к тем или иным произведениям, но необычно раскрывает образный ряд и поэтику текстов, зачастую «вмещая» в один рисунок и главных, и второстепенных героев, а с ними — животных, птиц и растения, сообщая каждому элементу композиции особый, «не проходной» смысл.

В музее уточнили, что в экспозицию вошли произведения из коллекции автора. Это живописные и графические фантазии на темы сказок Пушкина, его поэмы «Руслан и Людмила» и трагедии «Моцарт и Сальери». «Пушкиниана» Евгения Жаворонкова размещена в Тригорском — мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов, соседей и сердечных приятелей ссыльного поэта.

Вход на выставку свободный. Кроме того, в качестве подарка для всех, кто придет или приедет на её открытие, сегодня, 15 мая, будет дан камерный концерт. Перед жителями и гостями Святогорья выступят заслуженная артистка Республики Калмыкии Амулана Очирова (скрипка) и заслуженный деятель искусств России Сергей Осколков (фортепиано). Начало концерта в Тригорском в 17.00.

Планируется, что «“Пушкиниана” Евгения Жаворонкова» будет работать в «классной комнате» господского дома до 1 августа.