Концерт органной и вокальной музыки «Французская молитва» пройдет в Печорах 17 мая. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото предоставлено организаторами концерта
Исполнят концерт москвичи, лауреаты международных конкурсов Татьяна Cучкова-Гавриилова (меццо-сопрано) и Александр Орлов-Снеговский (орган).
В программе:
- Ж. Бизе (1838-1875) Agnus Dei;
- С. Франк (1822-1890) Cantabile;
- К. Сен-Санс (1835-1921) Ave Maria;
- Ж. Массне (1842-1912) Ave Maria;
- Л. Вьерн (1870-1937) Ave Maria;
- Л. Вьерн (1870-1937) Симфония n 4,
1я и 2я части (Прелюдия и Allegro);
- Г. Форе (1845-1924) Пробуждение;
- Л. Миссир/ П.Карли,
«Принцесса и любовь»,
«Прости меня» (из репертуара Мирей Матье);
- Л. Вьерн (1870-1937) Симфония n 4,
части 4 и 5 (Романс и финал);
- Ж. Гарваренца (1932-1993), «Вечная любовь».
Начало в 18:30. Рекомендуемая сумма пожертвования — от 300 рублей.
Адрес: Печоры, улица Гагарина, 12а, лютеранская церковь святого Петра.