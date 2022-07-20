Культура

Часть тиража книги «300 лет победы: Петр I и Северная война» передали Псковской области

Часть тиража книги «300 лет победы: Петр I и Северная война» передали Псковской области сегодня, 22 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

C инициативой издания научно-популярной книги «300 лет большой победы: Петр I и Северная война» в год 350-летия со дня рождения Петра I выступил инвестиционно-промышленный холдинг GS Group.

Псковская область получила книги на благотворительной основе, их привезли в областную универсальную научную библиотеку имени В. Я. Курбатова. В торжественной обстановке от президента GS Group Андрея Ткаченко книги принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также на мероприятии присутствовали и. о. председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков, прокурор Псковской области Иван Грибов, доктор культурологии, профессор Александр Голышев и другие.

Всего Псковская область получила 400 экземпляров книги. Михаил Ведерников заверил, что их направят, в том числе, в районные библиотеки.

Добавим, GS Group безвозмездно передает весь тираж книги регионам России, которые связаны с Северной войной. Книга предназначена для школьников и удобна тем, что каждый ее разворот посвящен отдельному событию.