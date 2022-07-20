Культура

Псковские библиотеки получили в дар 400 экземпляров книги о Петре I и Северной войне

Церемония вручения крупной партии научно-популярной книги «300 лет большой победы: Петр I и Северная война» состоялась в Псковской областной универсальной научной библиотеке 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Участие в мероприятии приняли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, прокурор региона Иван Грибов, председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева и другие приглашенные.

Книгу издали по инициативе холдинга GS Group. Президент компании Андрей Ткаченко как символ части тиража подарил один экземпляр губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Он подчеркнул, что Псковщина на протяжении всей своей многовековой истории становилась свидетелем множества переломных событий российской истории. Важную роль псковская земля сыграла и в ходе Северной войны — Псков был крепостью-базой русских войск, на территории региона было построено множество фортификационных сооружений, следы которых сохранились до сих пор.

«Наш холдинг бережно относится к наследию прошлого и стремится, чтобы соотечественники и прежде всего молодое поколение хранили память о знаковых датах и событиях в истории нашей великой страны, гордились ею и связывали с ней свое будущее. Поэтому мы поддерживаем и реализуем проекты, направленные на популяризацию истории. Издание книги „300 лет большой победы: Петр I и Северная война“ — это наш вклад в поддержание диалога времен и поколений», — прокомментировал событие Андрей Ткаченко.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил холдинг GS Group за подарок и активное участие в общественной жизни региона.

«За последнее время мы отметили несколько значимых дат: 350 лет со дня рождения Петра Первого, 300 лет образования прокуратуры и 300-летие со дня окончания Северной войны. Это была одна из самых больших военных и дипломатических побед, которая заложила вектор и перспективы развития нашего государства на годы вперед. Думаю, что нашим ребятам будет интересно прикоснуться к великой истории нашей страны, тем более, что Псковская область в этой истории тоже есть. Говорят, что все дороги ведут в Рим, но каждая история ведет в Псков. И очень символично, что такой подарок мы получаем в преддверии Дня города Пскова», — сказал Михаил Ведерников.

Всего Псковской области передали 400 книг — для каждой библиотеки региона.

Ценность научно-популярного издания — большой объем исторических данных с подробным описанием малоизученных аспектов экономической, внутриполитической и социокультурной жизни России в ту эпоху. Книгу дополняет богатый иллюстративный материал, рассказали в пресс-службе.

Каждому значимому событию Северной войны посвящен один разворот с иллюстрациями — гравюрами и картами той эпохи, историческими картинами. В книге можно ознакомиться с биографическими справками о большинстве значимых деятелей. Кроме того, читатели смогут изучить «мир вещей» Северной войны: как и чем воевали, что носили и чем питались, каков был повседневный быт солдат и офицеров. Много разделов о Псковской области и соседях.

Над изданием работал научный коллектив, в составе которого: заместитель директора петербургского Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ, к. и. н. С. В. Ефимов; профессор СПбГУПТД, д. и. н. А. В. Аранович; доцент ВШТЭ СПбГУПТД, к. и. н. Д. Ю. Алексеев; член Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга, к. ф. н. Ю. Л. Минутина-Лобанова; начальник издательско-полиграфического центра СПбГУПТД, к. ф.-м. н. А. О. Кожемякин.