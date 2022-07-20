Культура

Гости из Белоруссии поблагодарили Псковский музей-заповедник за почитание национальных традиций

Гости из Белоруссии поблагодарили Псковский музей-заповедник за развитие и почитание национальных традиций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Накануне выходных мы осознали, что прошла половина "высокого" туристического сезона. Для сотрудников музея лето - всегда время активной работы. И именно в этот период очень важно получать обратную связь от наших гостей. В последние два месяца посетители музея активно писали комментарии в книге отзывов и предложений, на страницах отзывов Яндекса или Google. Ни одно сообщение не остается без внимания. Это помогает нам совершенствовать работу, представлять музейные экспонаты так, чтобы каждый посетитель увидел самое лучшее из того, что мы храним и оберегаем», — рассказали в музее-заповеднике.

В пресс-службе представили одну из записей в книге отзывов и предложений, которую оставили гости из Республики Беларусь: «Паважанаму калектыву музея г. Пскова вялiкi дзякуй за значную працу па захаванню духоўнай спадчыны роднай зямлю, развiццi i шанаваннi нацыянальных традыцый. Жадаем калектыву далейшых поспехаў у музейнай справе. Усiм працаўнiкам музея здароўя, радасцi i дабрабыту. З павагай з г. Полацка».

Перевод: «Большое спасибо уважаемому коллективу Псковского музея за значимую работу по сохранению духовного наследия родного края, развитию и почитанию национальных традиций. Желаем коллективу дальнейших успехов в музейном деле. Всем работникам музея здоровья, радости и благополучия. С уважением, из Полоцка».

«Мы благодарны всем за теплые слова! Будем рады новым встречам!» — добавили в музее-заповеднике.