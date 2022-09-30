Пенсионеры смогут бесплатно посетить объекты Псковского музея-заповедника 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
«1 октября в честь Международного дня пожилого человека для пенсионеров с удостоверениями вход на все объекты Псковского музея-заповедника бесплатный», - рассказали в музее.
Также в выходные на объектах организуют экскурсии.
Псковский кремль, место встречи: информационный центр Псковского музея (улица Кремль, 4), Телефон: +78112724574.
Картинная галерея Псковского музея, место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7).
Телефон: +78112663311.
Главное здание Псковского музея, место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7).
Телефон: +78112663311.
Покровский угол, место встречи: вход в Покровскую башню (улица Свердлова, 3).
Телефон: +78112663311.
Двор Постникова, место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2), телефон: +78112292259.
Музейный образовательный центр, место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2).
Телефоны: +78112292260, +79113580816.
Купить билет онлайн в любое время, а также узнать подробную информацию о мероприятиях можно на сайте музея.