Культура

Пенсионеры смогут бесплатно посетить объекты Псковского музея-заповедника 1 октября

Пенсионеры смогут бесплатно посетить объекты Псковского музея-заповедника 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«1 октября в честь Международного дня пожилого человека для пенсионеров с удостоверениями вход на все объекты Псковского музея-заповедника бесплатный», - рассказали в музее.

Также в выходные на объектах организуют экскурсии.

Псковский кремль, место встречи: информационный центр Псковского музея (улица Кремль, 4), Телефон: +78112724574.

суббота - 9:30, 12:00 и 16:00 – сборная экскурсия по Псковскому кремлю;

суббота - 14:00 – экскурсия-прогулка «Башни Псковского Кремля»;

воскресенье - 12:00 и 16:00 – сборная экскурсия по Псковскому кремлю;

воскресенье - 14:00 – сборная экскурсия «Все о Кремле».

Картинная галерея Псковского музея, место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7).

Телефон: +78112663311.

суббота - 11:30 – сборная экскурсия по Картинной галерее Псковского музея.

Главное здание Псковского музея, место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7).

Телефон: +78112663311.

суббота - 13:00 – сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»;

суббота - 14:00 – сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»;

воскресенье - 12:00 – авторская экскурсия «Памятники и память. Ю. П. Спегальский. Архитектор, реставратор, художник».

Покровский угол, место встречи: вход в Покровскую башню (улица Свердлова, 3).

Телефон: +78112663311.

суббота - 15:00 - сборная экскурсия по музейному комплексу «Покровский угол​»;

воскресенье - 13:00 – сборная экскурсия по музейному комплексу «Покровский угол​».

Двор Постникова, место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2), телефон: +78112292259.

суббота - 11:00 – премьера спектакля «Три медведя»;

суббота, воскресенье - 13:00 – сборная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова».

Музейный образовательный центр, место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Телефоны: +78112292260, +79113580816.

суббота - 12:00 и 14:00 – мастер-класс «Мастерство манерное» (для родителей с детьми);

воскресенье - 12:00 и 14:00 – интерактивная программа «В гости к профессору Мешкову» (для родителей с детьми).

Купить билет онлайн в любое время, а также узнать подробную информацию о мероприятиях можно на сайте музея.